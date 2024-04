Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea de stat iraniana a anuntat ca Corpul Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii Islamice Iran, a lansat un "vast" atac cu "drone si rachete" impotriva Israelului, relateaza duminica AFP. "Ca raspuns la numeroasele crime comise de regimul sionist, in special atacul impotriva…

- Rusia a lansat peste noapte șase rachete și 19 drone de atac asupra Ucrainei, potrivit forțelor aeriene ucrainene. Sistemele de aparare aeriana au doborat 13 drone, in principal langa linia frontului, și o racheta in regiunea Poltava. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- SUA s-au opus, marti, fara a fi o surpriza, unui proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU care cerea o incetare imediata a focului in scop umanitar in Fasia Gaza, relateaza Reuters, informeaza News.ro. Treisprezece tari din cele 15 ale Consiliului de Securitate au votat in favoarea…

- Iranul a anuntat marti ca a lansat pentru prima data rachete balistice cu raza lunga de actiune de pe o nava de razboi, o noua etapa in dezvoltarea programului sau militar, relateaza AFP. O nava a Corpului Garzilor Revolutionare, armata ideologica a puterii iraniene, "a lansat pentru prima data rachete…

- Rusia a lansat 14 drone si cinci rachete asupra Ucrainei in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele de aparare antiaeriana au distrus 11 drone, relateaza News.ro.

- Iranul a lansat marti atacuri cu rachete balistice si drone impotriva unor tinte ale gruparii Stat Islamic din Siria, a unor presupuse baze israeliene din Irak si a unui grup extremist sunnit din Pakistan, actiuni prin care a spus ca vrea sa razbune victimele atacurilor de la Kerman si Rask, transmite…