Stiri pe aceeasi tema

- Companiile militare private americane au fost acuzate marti, 9 aprilie, de catre Serviciul de Spionaj Extern al Rusiei (SVR), ca ar recruta detinuti proveniti din Mexic si Columbia, care ispasesc pedepse in inchisori de pe teritoriul SUA, pentru a-i trimite sa lupte pe frontul in Ucraina, informeaza…

- Serviciul de spionaj extern al Rusiei (SVR) a acuzat, marti, companiile militare private americane ca ar recruta detinuti din Mexic si Columbia, care ispasesc pedepse in inchisori de pe teritoriul SUA, pentru a-i trimite sa lupte in Ucraina, relateaza EFE si TASS, potrivit Agerpres.

- Serviciul de informații al Rusiei, FSB, susține ca a confiscat un transport de bombe artizanale, care avea ca destinație Moscova și care trecuse anterior prin Romania, Ungaria, Slovacia, Polonia, Lituania și Letonia. Rusia mai pretinde ca dispozitivele explozive proveneau din Ucraina. Nu este clar de…

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) a atribuit masacrul de vineri din centru comercial de la periferia Moscovei unei „operatiuni planificate de serviciile speciale ale Kremlinului” cu scopul de „a discredita Ucraina si intreaga lume libera”, informeaza EFE, citata de presa romana .

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) a atribuit masacrul de vineri de la un centru comercial de la periferia Moscovei unei „operatiuni planificate de serviciile speciale ale Kremlinului” cu scopul de „a discredita Ucraina si intreaga lume libera”, informeaza EFE.

- Agentia de securitate interna a tarii din Caucazul de Nord sustine ca explozibilii erau ascunsi intr-un transport de baterii auto care a intrat in Georgia in ianuarie. Pe cale terestra, venind din Ucraina, via Romania, Bulgaria si Turcia, incarcatura fiind confiscata la granita Georgiei cu Rusia.Intr-un…

- Serviciul secret militar al Ucrainei a fost atentionat de autoritatile ruse cu 15 minute inainte ca avionul de transport militar Iliusin Il-76 sa intre in zona unde s-a prabușit miercuri, a susținut joi presedintele Comisiei de Aparare din Duma de Stat a Rusiei, Andrei Kartapolov.

- Ministrul francez al Armelor, Sebastien Lecornu, a lansat joi, la Paris, o „coaliție artilerie” ce vizeaza intarirea capacitaților militare ale Ucrainei in fața Rusiei. O ceremonie la care omologul ucrainean al lui Lecornu a asistat prin videoconferința, neputand veni personal din motive de securitate.23…