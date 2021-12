Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa prepari chiar tu acasa turta dulce? Cu siguranța desertul Craciunului va fi mai gustos daca este gatit de tine și familie. Invitații vor aprecia aromele pe care le vei pune in aluat. Ce ingredient nu trebuie sa lipseasca? Rețeta pentru turta dulce: ce ingredient nu trebuie sa-ți lipseasca? Unii…

- In ciuda pandemiei, oamenii nu uita sa se bucure si sa intre in atmosfera specifica sarbatorilor de iarna. Insa totul se intampla cu masuri de preventie, mai ales ca certificatul verde este biletul de acces obligatoriu.

- The 90`s are calling, in Iulius Town! Daca toamna a venit la pachet cu o stare nostalgica sau pur și simplu vrei sa retraiești momente din adolescența ta, te așteptam in Iulius Mall, unde inca se desfașoara Muzeul Pop-Up Generația Millennials. Expoziția este o premiera in Romania și poți sa descoperi…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 1) s-a calificat in finala Transylvania Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-0, 6-1, pe ucraineanca Marta Kostiuk (locul 55 WTA si cap de serie numarul 6). Dupa meciului, fostul lider WTA s-a aratat extrem de fericita ca va evolua in finala…

- Presa internaționala urmarește ancheta derulata in urma atacului cu arcul din Norvegia, soldat cu decesul a cinci persoane. Citand surse apropiate anchetei, Le Temps scrie ca pare a fi vorba de un atac terorist. Potrivit poliției, suspectul este un danez in varsta de 37 de ani, convertit la islam, despre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, efectueaza joi si vineri o vizita oficiala in Regatul Spaniei, in contextul celebrarii a 140 de ani de relatii diplomatice romano-spaniole. Aceasta revedere va constitui un prilej pentru a discuta despre modalitatile de dezvoltare si aprofundare ale relatiei…

- Marea caștigatoare pe anul 2021, in cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu/Europa Nostra 2021, este biserica de lemn din satul Urși, dupa cum informeaza biroul Comisiei Europene din Romania. Proiectul a caștigat, de asemenea, și Premiul Publicului, fiind selectat de 7000 de cetațeni din intreaga…

- A inceput cea de-a 13-a ediție a Cinema Tour Kids – prima caravana de film naționala dedicata exclusiv copiilor din zonele cu acces limitat la evenimente culturale. Caravana are loc intre 14 septembrie și 22 octombrie 2021 cand vor fi organizate 24 de proiecții-eveniment in 20 de localitați din Județul…