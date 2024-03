Investiție uriașă BMW în Ardeal! E vorba de mii de angajați BMW Group și NTT DATA Romania au semnat contractul de Joint Venture: Dezvoltarea și operarea soluțiilor IT de afaceri sunt in centrul atenției. Grupul BMW și NTT DATA Romania au semnat un acord pentru inființarea unei Asocieri (JV) in Romania. Astfel, Grupul BMW iși extinde rețeaua globala pentru IT-ul sau corporativ și iși asigura talente și experiența in sectorul software. Executarea contractului JV este supusa revizuirii și aprobarii autoritaților relevante. Asociația beneficiaza de experiența indelungata a NTT DATA in dezvoltarea agila a software-ului și de rețeaua sa excelenta in comunitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

