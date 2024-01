Stiri pe aceeasi tema

- Informații de ultim moment in cazul profesorului disparut, din Valcea. Anchetatorii au analizat atent comportamentul fiului sau cel mare, dupa ce tatal lui a fost de negasit, iar ceea ce au descoperit i-a surprins. Baiatul ar fi trecut prin mai multe schimbari bruște, care i-au pus pw ganduri pe oamenii…

- Un barbat de 81 de ani a fost grav ranit intr-un accident petrecut luni seara in județul Neamț. Victima a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa pe trecerea de pietoni pe bicicleta. Evenimentul a avut loc pe DN 15, in localitatea Dumbrava Roșie. Potrivit poliției , șoferul, in varsta de 28…

- O femeie de 81 de ani a murit in liftul Spitalului Județean Slatina, care s-ar fi blocat. Poliția face cercetari. IPJ Olt anunța ca a fost sesizat luni, „prin adresa”, de catre Spitalul Județean de Urgența Slatina cu privire la faptul ca, sambata, in jurul orei 8.05, o femeie de 81 de ani, din județul…

- Alex Batty, adolescentul britanic care a reaparut in sudul Franței dupa ce a disparut in urma cu șase ani, s-a intors in Marea Britanie sambata (16 decembrie), a anunțat poliția locala. Baiatul a disparut la varsta de 11 ani in timpul unei vacanțe cu mama și bunicul sau in Malaga, Spania, in 2017. Poliția…

- Dupa mai multe zile de cautari cu implicarea tuturor forțelor, Poliția solicita suportul cetațenilor in vederea depistarii unui minor care a plecat de la o instituție de invațamint din centrul capitalei intr-o direcție necunoscuta și pina la moment nu se cunoaște locul aflarii sale. Parinții au sesizat…

- Andrei, elevul de 12 ani din Pucioasa, județul Dambovița, care a murit in timp ce se afla in excursie in Austria, va fi adus, joi, 7 decembrie, acasa. Baiatul a fost gasit mort in fața hotelului in care era cazat din localitatea Wiener Neustadt. Adolescentul ar fi cazut de la etajul 3, aflat la o […]…

- Persoanele incadrate in grad de handicap vizual accentuat sau grav, care au fost surprinse la volan pe drumurile din Olt și sancționate pentru incalcarea legislației rutiere, revin și in vizorul DGASPC.

- O femeie a vorbit despre durerea imensa pe care a simțit-o cand a aflat ca fiul ei a fost lovit cu mortal cu mașina de un ofițer de poliție și apoi a fost ingropat intr-un mormant comun, dupa ce l-a cautat cu disperare timp de 7 luni.