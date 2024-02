Stiri pe aceeasi tema

- „La data de 25 februarie a.c., politistii Sectiei 3 Rurale Sanandrei au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca fotbal cu mai multi tineri, un minor ar fi lesinat pe terenul de sport de pe strada Castanilor din localitatea Biled, ramanand in stare de inconstienta.Politistii…

- Caz șocant in Italia. Un barbat care a fost dat disparut in urma mai mult timp a fost gasit mort in propria mașina, cazuta intr-o rapa. Dorel era cautat de trei saptamani de familia lui. A fost solicitat ajutorul poliției, iar in cele din urma, veștile au fost tragice.

- "Miercuri, 10 ianuarie, la ora 13.15, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca a fost gasit cadavrul unui barbat, fara cap, in localitatea Romanești.La locul evenimentului s-a deplasat echipa complexa de cercetare la fața locului, care a identificat trupul neinsuflețit…

- Descoperire macabra in casa unei romance din Italia! A fost gasit trupul neinsuflețit al unui batran. Potrivit informațiilor, femeia l-ar fi lasat sa moara și ar fi ascuns cadavrul de oamenii legii.

- Descoperire macabra in Argeș, acolo unde trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit intr-un lac. Potrivit primelor informații, decedatul, in varsta de 73 de ani, a fost scos de pompieri dintr-un lac din comuna Nucșoara.

- Cadavrul unui barbat de 70 de ani a fost recuperat, joi seara, dintr-o zona greu accesibila din Tritenii de Sus."Pompierii au fost solicitați sa ajute la recuperarea unui cadavru aflat intr-o zona greu accesibila. Mai exact, a fost vorba despre un barbat de aproximativ 70 de ani. La fața locului a acționat…

- Descoperire șocanta in Mare britanie! Doua cadavre, care aparțin unei mamei și copilului ei, au fost gasite la doua luni de la momentul in care au disparut. Femeia și-ar fi omorat copilul, iar mai apoi ar fi recurs la un gest necugetat. Cei doi au fost cautați cu disperare.