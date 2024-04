Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent, de 17 ani, dat disparut miercuri, a fost gasit mort joi, langa un bloc in constructie din Constanta, scrie News.ro. Joi, in jurul orei 12.00, politistii au identificat trupul unui minor de 17 ani, in apropierea unui bloc in constructie din municipiul Constanta. Echipajul medical sosit…

- Un adolescent de 17 ani a fost gasit mort de polițiști joi, 4 aprilie, pe strada Rubinului din municipiul Constanța, in apropierea unui bloc in construcție. Baiatul este din județul Tulcea, dar era stabilit, fara forme legale, in Mamaia, iar in urma cu o zi fusese dat disparut, potrivit site-ului local…

- Conform poliției, trupul tanarului a fost descoperit, joi, in jurul orei pranzului.Echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul baiatului.Cercetarile sunt continuate in acest caz pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs decesul. Autostrada Soarelui, blocata din cauza unui barbat…

- Caz ingrozitor in Slatina. Un barbat mort a fost gasit intr-o camera de hotel din oraș, dupa mai multe zile in care familia nu a mai reușit sa ia legatura cu el. Acesta a fost dat disparut inclusiv la poliție. Trupul sau neinsuflețit a fost descoperit langa mai multe pastile.

- Descoperire halucinanta pe un camp din Timis. Un agricultor a gasit un cadavru al unui tanar in varsta de 27 de ani intre localitatle Becicherec Mic si Biled din judetul Timis. In urma cercetarilor oamenilor legii, se pare ca baiatul era cunoscut cu afectuni psihice si plecase de acasa de mai multe…

- Copacul cazut era de dimensiuni impresionante și prezenta semne clare de putrefacție la baza trunchiului.Deși ar fi trebuit sa fie taiat cu mult timp in urma, Administrația Domeniului Public (ADP) din București nu a luat nicio masura in acest sens.Norocul a facut ca, in momentul prabușirii, niciun copil…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui copil in varsta de 7 ani, disparut de pe raza localitații Oraștie, județul Hunedoara. „In data de 11 ianuarie 2024, in jurul orei 16:30, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata de o femeie din Oraștie…