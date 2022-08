Multe natiuni occidentale au impus sanctiuni firmelor energetice rusesti si directorilor acestora, in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, pe 24 februarie. Investitiile Kingdom Holding se incadreaza in programul de investitii pe trei ani al companiei, de 12,8 miliarde de riali (3,4 miliarde de dolari), a adaugat compania. Kingdom Holding a declarat ca a investit 1,37 de miliarde de riali in Gazprom si 196 de milioane de riali in Rosneft, pe 22 februarie, si 410 de milioane de riali in Lukoil, intre 22 februarie si 22 martie. Kingdom Holding este detinuta in cea mai mare parte de printul saudit…