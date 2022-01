Stiri pe aceeasi tema

- Principalele obiective ale Coreei de Nord pentru 2022 vor fi pornirea dezvoltarii economice si imbunatatirea vietii oamenilor, in conditiile in care se confrunta cu ”o lupta pe viata si pe moarte”, a spus Kim intr-un discurs de vineri, la sfarsitul celei de-a patra reuniuni plenare a celui de-al 8-lea…

- Transportatorii aerieni la nivel global au anulat cel putin 2.401 de zboruri vineri, in ajunul Craciunului, care este, de obicei, o zi grea pentru calatoriile aeriene, potrivit unui bilant de pe site-ul de urmarire a zborurilor FlightAware.com. Aproape 10.000 de zboruri au fost amanate. Site-ul web…

- Agentia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA) a acordat miercuri autorizație de urgența pentru pastila impotriva COVID dezvoltata de compania Pfizer. Acesta este un pas important in lupta impotriva pandemiei, care ar putea permite ca milioane de pacienti sa aiba acces la un tratament.

- O delegatie a Uniunii Europene a cerut marti Coreei de Sud sa accepte certificatele de vaccinare ale cetatenilor straini vaccinati complet in alte tari, transmite dpa. "Acestia ar trebui sa aiba acelasi acces la utilitatile publice ca si cetatenii coreeni complet vaccinati in strainatate", a scris…

- Trupele mecanizate nord-coreene au organizat un concurs de trageri de artilerie în weekend, ca parte a eforturilor de a spori capacitațile de aparare ale țarii, a relatat duminica presa de stat, potrivit Reuters.Exercițiile s-au desfașurat sâmbata, a precizat agenția de știri de stat…

- Autoritațile de la Beijing au respins duminica o ancheta a serviciilor de informatii americane publicata vineri asupra originii pandemiei de COVID, pe care o considera drept „politica si falsa”, și au cerut Statelor Unite „sa inceteze sa atace” China, relateaza France Presse, citata de Agerpre s. Serviciile…

- Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat luni, 25 octombrie, inceperea evaluarii in procedura accelerata a tratamentului anti-COVID-19 sub forma de pastile produs de laboratorul american Merck, un remediu usor de administrat, care ar putea deveni un instrument crucial in lupta impotriva pandemiei,…

- Compania farmaceutica americana Merck a anuntat luni ca a depus la Agentia pentru Alimente si Medicamente din Statele Unite (FDA) o cerere de autorizare in regim de urgenta a medicamentului sau anti-COVID-19 administrat pe cale orala, relateaza CNN.