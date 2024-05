Stiri pe aceeasi tema

- In lumea gastronomiei și a televiziunii, MasterChef Romania a fost la un moment dat, prin 2012-2014 un punct de atracție pentru telespectatori. In incercarea de a readuce la viața emisiunea, ProTv-ul s-a gandit sa ii aduca inapoi pe bani mulți pe Scarlatescu, Dumitrescu și Bontea. Cu toate acestea,…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a declarat intr-un interviu publicat duminica ca Siria a avut intalniri „din cand in cand” cu Washingtonul, in contextul in care tara incearca sa iasa din izolare, informeaza AFP. Statele Unite au fost printre primii care au intrerupt legaturile cu presedintele sirian…

- Mike Pompeo, fost șef al CIA și al diplomației americane sub presedintia lui Donald Trump, s-a alaturat republicanilor care cer continuarea ajutorului militar pentru Ucraina, dupa ce doi membri ai partidului i-au acuzat pe cei care se opun aprobarii noului pachet de asistența ca au cedat in fata propagandei…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a condus un „nou tip de tanc de lupta” in timpul unor exercitii militare din Coreea de Nord, in timp ce Statele Unite si Coreea de Sud desfasoara exercitii comune, a informat joi agentia de presa nord-coreeana KCNA, transmite AFP. Kim Jong Un, imbracat intr-o jacheta…

- Proiectul de lege bipartizan care obliga compania chineza ByteDance sa vanda TikTok daca vrea ca reteaua sa sociala sa mai functioneze in Statele Unite a a fost adoptat de Camera Reprezentantilor. Legea, numita Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, a fost introdusa…

- Vicepresedinta SUA Kamala Harris a indemnat duminica la o „incetare imediata a focului” pentru „cel putin sase saptamani” in Fasia Gaza, transmite AFP. „Avand in vedere amploarea suferintelor din Gaza, trebuie sa existe o incetare imediata a focului pentru cel putin urmatoarele sase saptamani, care…