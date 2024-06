Stiri pe aceeasi tema

- Predoiu a precizat ca astfel de acțiuni in forța se incadreaza in politica de „toleranta zero la coruptie si de curatenie generala in toate structurile”. „Sigur ca, mai departe, colegii de la Directia Generala Anticoruptie din Ministerul Afacerilor Interne au cooperat si au lucrat cu DGPI, cu institutiile…

- In ultimul an, migrația ilegala la frontierele Romaniei a coborat cu 73 la suta, susține ministrul de Interne, Catalin Predoiu. „Nu toleram niciun caz de corupție”, spune el referindu-se la ancheta care vizeaza posibila implicare a unor ofițeri MAI intr-o

- De la inceputul acestui an s-au inregistrat 3.200 de tentative de trecere ilegala a frontierei romanesti, ceea ce demonstreaza „ca nu exista un risc de flux masiv de migranti ilegali”, a declarat ministrul de Interne, Catalin Predoiu, citat de News.ro. Intrebat, cum evalueaza situatia actuala a migratiei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat, marti, ca progresele Romaniei in materie de combatere a migratiei ilegale sunt recunoscute de toata lumea, precizand ca, pe frontiera cu Serbia, migratia ilegala este zero. El a adaugat ca doreste sa se ajunga la aceasta performanta pe toate…

- Comisia Europeana și Ministerul Afacerilor Externe din Romania confirma ca nu exista condiții noi privind cotele de migranți pentru aderarea cu frontierele terestre pentru Bulgaria și Romania. Aderarea Bulgariei și a Romaniei la Zona Schengen ar trebui sa fie finalizata la 1 mai 2024, spune economistul…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, sustine ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen si cu frontierele terestre este un proces ireversibil, iar pentru realizarea acestui obiectiv, MAI desfasoara o activitate politico – diplomatica si institutionala permanenta. „Pentru mine, orice forma de integrare…

