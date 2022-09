Kids Tâmpa după meciul cu CSO Plopeni: Fotbalul este nedrept ACS Kids Tampa Brașov a pierdut, cu 2-1 (0-1), meciul din deplasare, cu CSO Plopeni, din etapa a 4-a a seriei C5 a Ligii a 3-a. O partida dupa care cei de la Kids Tampa s-au plans ca, de multe ori, fotbalul este nedrept. „Urșii” au dominat tot jocul, dar neatenția la doua faze fixe a fost de ajuns pentru cei de la Plopeni ca sa caștige. Golul brașovenilor a fost marcat de Bugnar in minutul 35. Asta este! Mai avem multe de invațat „Fotbalul este nedrept. Cateodata iți da, dar de multe ori iți ia. Am facut un meci foarte bun, pe terenul liderului, dar nu am luat niciun punct. Baieții s-au motivat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

