Ghinion pentru Breaza, punct pentru Blejoi

In Liga a III-a, etapa a XVII-a, penultima a sezonului regular, a adus doar doua egaluri, din patru meciuri, pentru echipele prahovene, Tricolorul Breaza și CS Blejoi fiind ”performerele”, pe terenuri straine, in timp ce echipele din Paulești și Plopeni au fost nevoite sa se recunoasca invinse. Flacara Moreni – Tricolorul Breaza a fost 2-2, prahovenii pierzand victoria in Dambovița, la ultima faza a meciului, dupa ce elevii lui Marius Vișan au condus cu 2-1 prin reușitele lui Negotei (53) și Dumitrache (80), intr-un meci marcat și de accidentarea lui Marius Duricu – posibila leziune a tendonului…