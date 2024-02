Blejoiul îşi „bate” vecinii Cea mai bine ”așezata” formație prahoveana din Liga a III-a, CS Blejoi, a avut parte de un test reușit cu CS Paulesti, elevii lui Razvan Vlad reușind sa invinga cu 3-1. Marcatorii echipei gazda au fost E. Ionescu (25), Tolea (48-11 m), Dr. Manescu (55), in timp ce golul de onoare al oaspeților a purtat semnatura lui Ad. Vintila (30). Au evoluat echipele: CS Blejoi: Balanica – A. Serban, T. Giuroiu, , Patrascu, Tolea – Ov. Costache – E. Ionescu, A. Dinu, Popenciu, Dr. Manescu – R. Tudor. Au mai jucat: M. Cotolan – Raducea, N. Cotolan, Toroiman, A. Dima, Dr. Ciulea, I. Dima, Braila, Schiopu, Balasa,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- • ISU Prahova atrage atentia asupra consecintelor acestora. Inclusiv de ordin financiar! F.T. In ultima perioada, pompierii prahoveni au fost alertati pentru a interveni in vederea stingerii mai multor incendii de vegetatie uscata, care au parjolit zeci de hectare de teren. Astfel, numai in seara zilei…

- Alerta in judetul Prahova acolo unde s-au produs mai multe incendii de vegetatie. Pompierii militari prahoveni au fost solicitati sa intervina pentru localizarea si lichidarea unui numar de 7 incendii de vegetatie uscata, manifestate pe suprafete restranse in localitatile Banesti, Dumbravesti, Plopeni,…

- In ultimele trei zile ale saptamanii trecute, angajați ai Polițiilor Ploiești, Campina, Baicoi, Breaza, Bușteni, Valenii de Munte, Balțești și Cocoraștii Colț au acționat atat pentru prevenirea faptelor antisociale, cat și pe linia combaterii accidentelor rutiere. In acest context, potrivit unui comunicat…

- In ultimele trei zile ale saptamanii precedente au fost organizate și desfașurate acțiuni de catre polițiștii din cadrul Polițiilor municipale Ploiești și Campina, Polițiilor orașenești Baicoi, Breaza, Bușteni și Valenii de Munte, ai Secțiilor Rurale Balțești, Cocoraștii Colț, dar și pe drumurile naționale…

- Dupa amicalul dintre CS Campina și Voința Varbilau, scor 4-0 , pe terenul sintetic, acoperit cu un strat consistent de zapada, de la Caminul Petrol, din Campina, a mai avut loc un alt meci de verificare, intre Tricolorul Breaza (Liga a III-a) și CSO Baicoi, ocupanta locului secund in Liga A Prahova.

- F.T. Nu conteaza ziua, poate doar luna. Sau anul. Si, mai ales, ducerea „traditiilor” mai departe. Pai, nu? Ca d-aia ne uram la cumpana dintre ani „Cele bune sa se- adune, cele rele sa se spele”. Numai ca e o chestie si cu spalatul asta! Adica, nu doar la suprafata, asa, ci si pe dinauntru. Tocmai de…

- romovata vara trecuta in Liga 3, formația Tricolorul Breaza se pregatește sa numeasca un nou antrenor! Succesul din Liga 4 a fost realizat de Marius Vișan, dar nu era doar antrenor la Tricolorul Breaza, ci și director sportiv. S-a dorit numirea unui nou ”principal” și in vara, doar ca nu s-a ajuns la…

- Ultima runda din 2023 a diviziei C a adus duelurile dintre cele patru echipe prahovene, cele mai slab cotate- codașele CS Paulești și Tricolorul Breaza- intalnindu-se, la Paulești, vineri, apoi, fruntașele seriei din sezonul trecut, CS Blejoi și CSO Plopeni s-au intalnit la Plopeni, sambata. La Paulești,…