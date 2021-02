Kelemen: Nu există un acord pentru înghețarea pensiilor. Punct Vicepremierul Kelemen Hunor susține ca nu exista în coaliție un acord pentru înghețarea pensiilor în acest an. &"Nu exista un acord pentru înghețarea pensiilor. Punct&", a spus liderul UDMR luni.

&"Nu s-a discutat niciun moment așa ceva. Va exista așa cum este în programul de guvernare o creștere împarțita pe patru ani de zile. De înghețare nu am vorbit niciun moment. Nu exista niciun acord pe înghețarea pensiilor. În programul de guvernare și în discuțiile de dinainte de a forma Guvernul, noi am luat un angajament ca pensiile vor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

