Stiri pe aceeasi tema

- Peisajul cultural minier Roșia Montana a fost inscris in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Decizia a fost luata astazi, prin consens, de Comitetul Patrimoniului Mondial in cea de-a 44-a sa sesiune, extinsa, de la Fouzhou, China, ce are loc online in perioada 16-31 iulie 2021. Valoarea universala excepționala…

- Greenpeace protesteaza, miercuri, fata de o eventuala retragere a dosarului de inscriere in patrimoniul UNESCO a sitului Rosia Montana. Activistii de mediu anunta dezvelirea unei statui in Piata Victoriei. ”In 2017, la final de mandat, Ministrul Culturii Corina Suteu a ascultat vocea societatii…