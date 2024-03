Stiri pe aceeasi tema

- Cum vede viitorul Roșiei Montane Tica Darie, tanarul care in urma cu cațiva ani a lasat Danemarca pentru cea mai veche localitate miniera din Romania Cum vede viitorul Roșiei Montane Tica Darie, tanarul care in urma cu cațiva ani a lasat Danemarca pentru cea mai veche localitate miniera din Romania…

- Dupa ce Romania a caștigat procesul pentru Roșia Montana, Gabriel Resources se afla intr-o situație disperata. Firma canadiana ale carei acțiuni au scazut cu peste 95%, in doar cateva zile, spune ca nu dispune de banii necesari pentru plata cheltuielilor de judecata dispuse de instanța arbitrala. Canadienii…

- Ce spun avocații Romaniei in procesul pentru Roșia Montana. RMGC nu a reușit sa obțina aprobarea comunitații pentru exploatare Avocații contractați de statul roman in procesul cu Gabriel Resources, LALIVE din Elveția și Leaua Damcali Deaconu Paunescu (LDDP) din Romania, au oferit primele reacții dupa…

- Europarlamentarul Partidului REPER Dacian Ciolos a sustinut ca prim-ministrul Marcel Ciolacu „a distribuit stiri false” in cazul Rosia Montana si in felul acesta „a subminat grav apararea statului roman si a umflat actiunile” Gold Corporation. „Timp de cateva saptamani, prim-ministrul Guvernului Romaniei,…

- Tica Darie, tanarul din judetul Suceava stabilit la Rosia Montana iși deschide un nou magazin de haine de lana merinos, chiar in centrul localitații. Tica Darie s-a mutat la Rosia Montana in toamna anului 2013, in gazda la un localnic care i-a lasat o casuta mica in grija. Tanarul este, de loc, din…

- Povestea lui Tica Darie, tanarul care s-a mutat in Roșia Montana, merge mai departe: Deschide un magazin de haine din lana merinos in centrul localitații Povestea lui Tica Darie, tanarul care s-a mutat in Roșia Montana, merge mai departe: Deschide un magazin de haine din lana merinos in centrul localitații…

- Dosarul trimis Ministerul Culturii pentru includerea sitului de la Roșia Montana in patrimoniul UNESCO s-a bazat pe un fals pentru ca nu a fost asumat de Guvern. Pe data de 10 februarie, Romania se va confrunta cu o decizie cruciala in ceea ce privește controversatul caz al Roșiei Montane. Documente…

- PSD afirma categoric ca fostul premier Dacian Cioloș este principalul vinovat pentru situația critica in care se afla Romania in litigiul cu firma care deține dreptul de exploatare miniera la Roșia Montana, potrivit unui comunicat de presa.„PSD afirma categoric ca fostul premier Dacian Cioloș este…