- Ministerul Culturii vrea sa includa in Patrimoniul Mondial UNESCO fostele inchisori comuniste, Sighet, Pitesti, Jilava, Ramnicu Sarat si Fagaras, reprezentative pentru fenomenul opresiunii. "In cursul zilei de ieri, am avut o discutie aplicata privind initierea demersurilor oficiale pentru inscrierea…

- Decizia privind inscrierea Roșiei Montane pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost folosita de compania canadiana Gabriel Resources in disputa comerciala cu Romania pentru proiectul minier din Munții Apuseni.

- ”SN Nuclearelectrica SA anunta ca in dupa-amiaza zilei de 6 februarie 2024, un compresor de aer de serviciu, din partea clasica (nu cea nucleara) a Unitatii 2 CNE Cernavoda a declansat si a degajat fum (fara foc), fara impact asupra securitatii nucleare si personalului Unitatii 2 CNE Cernavoda. In…

- Parcul Național Retezat, una dintre cele mai valoroase arii protejate din Romania, se bucura de prezența impresionanta a ursului brun, oferind vizitatorilor sai o oportunitate unica de a observa acest mamifer emblematic in habitatul sau natural. Parcul a devenit martorul unor apariții frecvente…

- Hunedoara s-a numarat printre cele mai industrializate județe din Romania, in secolul al XX-lea, iar combinatele, uzinele și minele și-au lasat amprenta nociva peste orașe. Declinul industriei grele a revitalizat insa natura in cele mai poluate zone din trecutul Hunedoarei.

- Furtuna Isha lovește Europa și va ajunge in curand și in Romania. Pana acum, meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari. In momentul de fața, Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei. Astfel, de luni,…

- CloudCart, platforma pentru crearea de magazine online, țintește atragerea a 10 milioane de euro, intr-o noua runda de finanțare Serie A, pana in trimestrul al patrulea al anului 2024, potrivit unui comunicat de presa. Compania estimeaza o cifra de afaceri ce depașește 25 de milioane de euro in urmatorii…

- Comisia Europeana a lansat o ancheta privind constituirea unui cartel intre mai mulți producatori de baterii pentru mașini electrice, printre care și Rombat, cel mai mare producator de baterii de plumb din Romania. Citește si: Cinci femei prinse la Pitesti cand „agatau” barbati. Ce le-a facut Politia…