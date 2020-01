Kazahstan - Zeci de zboruri anulate din cauza zăpezii Zeci de zboruri au fost anulate joi in Kazahstan din cauza furtunii de zapada care s-a abatut asupra Nur-Sultan, capitala acestei tari din Asia Centrala, care a avut parte insa de temperaturi foarte blande in aceasta iarna, informeaza AFP. Ninsori - insotite de grindina si de vanturi de pana la 30 de metri pe secunda - sunt asteptate timp de trei zile in regiunea capitalei Nur-Sultan, din nordul tarii, a precizat Agentia meteorologica kazaha. Temperaturile, in prezent sub pragul inghetului, sunt insa cu 8 pana la 13 grade Celsius mai ridicate decat normele sezoniere, a precizat aceeasi sursa.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

