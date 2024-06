Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) propune prelungirea plafonarii tarifelor RCA pana la 30 septembrie 2024 motivand ca o astfel de masura combate cresterea excesiva a preturilor ce poate avea loc brusc, pe fondul dezechilibrelor din piata, se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern publicat de Ministerul Finantelor și citat de Agerpres. “In prezent, in piata asigurarilor RCA din Romania se manifesta in continuare o reticenta in ceea ce priveste apetitul la risc al asiguratorilor RCA pentru anumite categorii de asigurati si exista un grad ridicat de concentrare care continua sa reprezinte…