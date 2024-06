In perioada 15-16 iunie 2024, peste 100 de sportivi din 10 țari puternice in triatlonul european au concurat la Cupa Europeana de Juniori Izvorani 2024, ce s-a desfașurat la Complexul sportiv Navasart din Iocalitate. Din lotul național al Romaniei a facut parte și Cristina Țolea, din cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, care in prima zi a acestei competiții europene a luat startul alaturi de 35 de sportive de la categoria junioarelor (15-19 ani), pentru a parcurge distanțele de 400 metri inot, 11 km ciclism și 2,5 km alergare. Dupa ce a ieșit din apa in a doua poziție in proba de inot desfașurata…