Momente tensionate pe aeroportul din Munchen, Germania, unde un grup de activiști de mediu a blocat pista in semn de protest, provocand haos in traficul aerian. Pentru doua ore, aeroportul a fost inchis, conducerea apeland la poliție pentru a gestiona situația. Opt dintre manifestanți au fost reținuți. Protestul spontan a dus la anularea a 60 […] The post Haos pe aeroportul din Munchen: Zeci de zboruri anulate din cauza unui protest al activiștilor de mediu appeared first on Puterea.ro .