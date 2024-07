Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal a invaluit Aeroportul Internațional „Henri Coanda” din Otopeni, dupa ce ieri a ieșit la iveala faptul ca a fost amendat de catre ANPC pentru defectarea sistemului de aer condiționat, fapt ce a dus la temperaturi și condiții extreme pentru cetațenii aflați la aeroport.

- Mai mult de o suta de oameni au stat și au așteptat, ore in șir, sa se urce in avion pe Aeroportul „Henri Coanda”, la Otopeni. Intr-o zi caniculara cu temperaturi de peste 30 de grade, cetațenii au fost nevoiți sa stea blocați in aeronava Tarom. Printre cei care se afla la bord, se numara […]

- Alerta cu bomba intr-un avion care a aterizat pe aeroportul Otopeni. O persoana a apelat la 112 pentru a anunța ca aeronava, care se afla in acest moment in Romania, este minata. SRI intervine și verifica avionul, dar și bagajele pasagerilor. Alerta cu bomba in Romania Autoritațile au primit o alerta…

- Detalii despre devierea zborurilorZborul HiSky H4256 a fost redirecționat și a aterizat in capitala Bulgariei, Sofia. In același timp, avionul SkyUp operat pentru Arkia, inițial programat sa aterizeze la Otopeni, a fost deviat spre unul dintre aeroporturile de la Burgas sau Varna.Dupa ce condițiile…

- Trei insoțitoare de zbor de la bordul unei curse aeriene de pe ruta Hamburg - București, operata de o companie low-cost, au fost ranite ușor din cauza unor turbulențe grave intalnite de aeronava deasupra Craiovei, transmite postul de televiziune Digi 24.Aeronava a aterizat in siguranța la București,…

- Momente tensionate pe aeroportul din Munchen, Germania, unde un grup de activiști de mediu a blocat pista in semn de protest, provocand haos in traficul aerian. Pentru doua ore, aeroportul a fost inchis, conducerea apeland la poliție pentru a gestiona situația. Opt dintre manifestanți au fost reținuți.…

- Aeroportul din Brașov poate spune ca a dat lovitura, dupa ce compania aeriana germana Fly Lili a decis ca va opera 6 destinații incepand cu 15 iunie, de la Brașov. In plus, compania a anunțat ca, incepand cu luna iulie, vor fi adaugate alte doua destinații și toate vor avea o frecvența de cate trei…