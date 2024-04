Starea vremii săptămâna aceasta: caniculă, ploi și ninsori Incepand de joi, un front atmosferic va cuprinde Romania și va aduce ploi, furtuni locale și intensificari ale vantului. Astfel ca vremea va fi extrem de rece pentru aceasta perioada. Valorile maxime, care in acest moment sunt in jur de 30 de grade, nu vor mai depași 10…15 grade, chiar și mai puțin in unele zone. La munte, ploile se vor transforma treptat in lapovița și ninsoare, la peste 1200 de metri, insa fulgi de zapada ar putea aparea, trecator, și la altitudini mai reduse, de pana la 800 – 1000 m. Temperaturile vor ramane scazute și in weekend, iar in unele regiuni, in vai și depresiuni,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

