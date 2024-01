Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Franța. Potrivit oficialilor sunt in vigoare, in mai multe regiuni, atenționata cod roși și portocaliu de ploi si inundatii.

- Inainte de a pleca in Republica Dominicana, Daniel Pavel și Ana Maria Pop ne-au acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și au vorbit despe nunta care va avea loc anul acesta. Se pare ca Survivor All Stars a amanat marele eveniment. Prezentatorul și logodnica sa ne-au dezvaluit ce planuri…

- Cea de-a patra ceremonie „Nunta de Aur” din acest an organizata de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea joi, 14 decembrie, a avut o anvergura fara precedent: 56 de cupluri de ramniceni au fost invitate in Sala de Festivitați a Colegiului Național „Mircea cel Batran” pentru a fi sarbatorite de administrația…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, in urma cu puțin timp o atentionare de calatorie pentru Franța. Potrivit oficialilor este in vigoare, in mai multe regiuni, un Cod portocaliu de ploi abundente si inundatii.

- Cand te pregatești sa-ți sarbatorești ziua cea mare, nunta, nu poți sa neglijezi importanța muzicii. Alegerea adecvata a muzicii poate transforma o petrecere obișnuita intr-un eveniment memorabil, plin de viața și emoție. Cu toate acestea, exista anumite greșeli pe care ar trebui sa le eviți cu orice…

- Fiica lui Katy Perry și a lui Orlando Bloom a fost filmata pentru prima data la un eveniment organizat in public. S-a intamplat la cel mai recent concert susținut de vedeta in Las Vegas. Daisy Dove, in varsta de doar trei anișori, a atras toate privirile cu chipul sau angelic. Ce i-a transmis mama sa…

- Fiica lui Katy Perry și a lui Orlando Bloom, in varsta de 3 ani, a fost prezenta sambata, 4 noiembrie, la ultimul concert din rezidența mamei sale in Las Vegas. Daisy și Katy au avut un moment emoționant inainte ca solista sa interpreteze hitul Hot N Cold .

- Ministerul Sanatații din Israel intocmește o lista cu personalul medical din strainatate care dorește sa mearga voluntar in Israel, daca va fi cazul, a anunțat Ambasada Statului Israel in Romania.