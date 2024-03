Stiri pe aceeasi tema

- Prima iubita a lui Jador a reacționat, dupa ce a aflat cum cantarețul de manele a cerut-o in casatorie pe Oana Ciocan chiar in fața camerelor de filmat de la Survivor All Stars. Simina de la Puterea Dragostei nu pare increzatoare in deciziile fostului concurent. „Cu toate voia copii”. Cum a cerut-o…

- Dinu Sararu s-a stins din viața și a lasat in urma lacrimi și durere. Exista o mulțime de oameni care l-au iubit și care il plang, printre care și Octavia Geamanu. Care este legatura dintre cei doi și de ce era atat de important scriitorul pentru celebra prezentatoare TV. Ce relația aveau Octavia Geamanu…

- Ramona Olaru a fost in carți pentru cel mai dur reality show din Romania, producatorii de la America/ Asia Express dorindu-și-o printre concurenți. Este joviala, spontana, face glume, colega lui Razvan și Dani fiind candidata perfecta pentru acest format TV. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech…

- Silvia Stanciu este una dintre cele mai frumoase prezențe din showbiz-ul romanesc, insa de mai mult timp a preferat sa iși țina viața personala departe de ochii curioșilor. Blondina a fost membra a trupei Etno, iar in prezent este actrița la Teatrul Muzical Ambasadorii, dar prezinta și Tragerile Loteriei…

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc. Unul dintre cei mai celebri actori a facut cel mai important pas al vieții sale: și-a cerut iubita in casatorie. A decis ca ea este aleasa, femeia pe care trebuie sa o duca la altar. Afla totul despre momentul emoționant. Logodna impresionanta in showbiz Celebrul…

- O mai recunoști pe femeia din imaginea de mai sus? A fost una dintre cele mai mari artiste din perioada de aur a showbiz-ului romanesc. Acum are 77 de ani, dar continua sa se mențina intr-o forma de zile mari. In trecut, ori de cate ori aparea pe scena, indragita cantareața uimea pe toata lumea […]…

- ”Survivor Romania” (PRO TV) revine, de maine, 16 ianuarie 2024, cu un nou sezon. Concurenții, aleși pe spranceana, dintre cei mai buni, ai edițiilor trecute, promit un show de neuitat. In interviul exclusiv, pentru Playtech Știri, Roxana Ciuhulescu ne-a explicat de ce a refuzat sa concureze, din nou,…

- Anul 2023 se incheie cu o veste de zile mari pentru admiratorii cuplului. Se pare ca urmeaza o noua nunta in showbiz-ul romanesc. La trei ani de la momentul in care a dezvaluit ca traiește o frumoasa poveste de dragoste, celebrul tanar a decis sa puna cea mai importanta intrebare. Și-a cerut iubita…