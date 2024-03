Cam atat și cu mariajul PSD-PNL. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au fost aduși cu picioarele pe pamant de liderii celor doua partide, șefii de filiale județene, oameni cu greutate, care in teritoriu duc greul prin batalii politice zilnice. Pentru „locale”, este fiecare pe cont propriu, a spus Ciuca, șeful PNL confirmand ceea ce am […] The post PSD – PNL, nunta cu alai, divorț cu scandal?! first appeared on Ziarul National .