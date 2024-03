Stiri pe aceeasi tema

- Cristinel Stoican este unul dintre cei care susțin ca Florin Salam a luat bani și nu s-a mai prezentat la eveniment. Barbatul spune ca nu a reușit sa iși recupereze banii nici pana in ziua de azi.

- O tragedie cu repercusiuni grave s-a petrecut in Neamț, in urma cu cațiva ani, cand o batrana, in varsta de 85 de ani, a provocat un accident fatal soldat cu trei victime. In urma procesului judiciar care a urmat, femeia a fost condamnata la o pedeapsa severa: 3 ani de inchisoare cu suspendare și plata…

- Elișa Roman, reporterul Xtra Night Show, este insarcinata in 4 luni. Vestea a fost data chiar de ea, prin intermediul rețelelor sociale, acolo unde a postat o serie de poze cu care și-a bucurat urmaritorii. Iata primele imagini cu burtica de graviduța a tinerei!

- Florin Salam este implicat intr-un scandal de proporții! Manelistul este acuzat ca ar fi luat bani pentru o nunta la care nu s-ar fi prezentat. Mirele este revoltat, dupa ce a platit suma de 9.000 euro pentru a-l avea pe ”regele manelelor” la cea mai importanta zi a vieții lui!

- De curand, Anamaria Prodan a facut publica relația cu noul ei iubit, alaturi de care are o viața așa cum a visat. Ronald Gavril este prezent constant in viața ei și a copiilor ei, iar acum face parte din familia lor. Iata cum se ințeleg fiul și fiicele impresarei cu celebrul boxer, cunoscut ca și ”The…

- Lele și Andra Volos se pregatesc de cele mai frumoase evenimente din viața lor! Cei doi indragostiți au devenit parinți, la finalul anului 2023, iar acum urmeaza un an plin pentru ei. Manelistul a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, despre nunta. Iata…

- Marius Elisei și Florentina Gheorghe au fost impreuna cațiva ani și se gandeau serios la momentul in care se vor casatori. Doar ca femeia cu care fostul soț al Oanei Roman a avut o relație spune ca a fost parasita la altar pentru vedeta. Totul s-a intamplat dupa prima intalnire cu Oana Roman, potrivit…