- Scandalul momentului din showbiz-ul romanesc, in care Florin Salam a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel, inca ține primele pagini ale publicațiilor de la noi. Rasturnare de situație…

- Florin Salam a inceput anul 2024 cu un scandal uriaș. Manelistul este acuzat ca ar fi lovit o tanara de 23 de ani intr-un hotel de lux din Capitala. Avocata acestuia a oferit primele declarații.

- Florin Salam a fost audiat, marți seara, 16 ianuarie 2024, la Secția de Poliție nr. 1 din București, in dosarul in care este acuzat ca a batut o tanara de 23 de ani intr-o camera de hotel. Cantarețul de manele s-a prezentat in sala de judecata impreuna cu avocatul sau, dar nu numai. Cum se […] The post…

- Regreta sau nu Betty Vișanescu ca s-a casatorit „devreme”? Fiica lui Florin Salam a vorbit despre experiența de a deveni mama. Ce a marturisit artista, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Probleme pentru interpretul de manele Nikolas Prym. Acesta a fost reținut 24 de ore și se afla sub control judiciar, dupa ce ar fi luat suma de 2.000 euro de la un barbat din Giurgiu pentru a-i canta la nunta și nu s-a prezentat la eveniment. „Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Tzanca Uraganu a reacționat pentru prima data in urma scandalului de la nunta la care și-a dat afara un coleg din formație, chiar in timpul prestației. Manelistul a avut o reacție furibunda la eveniment dupa ce a avut loc un incident neplacut in fața publicului cu un membru din formație.

- Razvan Simion și Daliana Raducan au inceput pregatirile pentru nunta lor, care va avea loc anul urmator. Prezentatorul și viitoarea soție au inceput cu lista invitaților, care se marește pe zi ce trece.Dupa mai bine de trei ani de relație, Razvan Simion se casatorește cu Daliana Raducan. Marele eveniment…

- Florin Salam s-a numarat printre cei care a fost prezent la petrecerea organizata de Luis Gabriel, cu ocazia zilei lui de naștere și cel care a intreținut atmosfera. Artistul a implinit, in urma cu doua zile, 24 de ani și a avut alaturi nume importante din lumea muzicii.