Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam este implicat intr-un scandal de proporții, dupa ce a fost acuzat ca ar fi pacalit un barbat de la care ar fi luat avansul pentru o cantare, dar nu s-a mai prezentat la nunta. Ieri, impresarul lui spunea, in schimb, ca a vrut sa ii dea banii inapoi persoanei respective, dar nu a putut sa…

- Avem primele imagini cu Florin Salam dupa ce a ieșit de la audieri. Manelistul s-a indreptat catre mașina de poliție, fiind reținut pentru 24 de ani, in calitate de suspect in dosarul in care ar fi implicat. Iata ce a spus cand a ieșit din sala!

- Florin Salam are din nou probleme! Cantarețul de manele a ajuns in mijlocul unui nou scandal monstru. Cunoscutul interpret de muzica de petrecere este acuzat de discriminare in ceea ce privește persoanele cu dizabilitați. Iata ce declarații a facut o persoana cu deficiența de auz, despre gestul controversat…

- Florin Salam a ajuns, de curand, in mijlocul unui scandal monstru. Cunoscutul interpret de muzica de petrecere, este acuzat de discriminare in ceea ce privește persoanele cu dizabilitați. Iata imaginile care au starnit o mulțime de motive de revolta!

- Problemele se țin scai de Florin Salam. Manelistul are tot mai multe probleme cu legea in ultima perioada și o mulțime de acuzații grave sunt facute la adresa lui. Mai nou, a aparut o noua plangere penala pe numele lui, dupa ce ar fi dat o țeapa de 5.500 de euro. Florin Salam, noi probleme […] The post…

- Florin Salam este implicat intr-un scandal de proporții! Manelistul este acuzat ca ar fi luat bani pentru o nunta la care nu s-ar fi prezentat. Mirele este revoltat, dupa ce a platit suma de 9.000 euro pentru a-l avea pe ”regele manelelor” la cea mai importanta zi a vieții lui!

- Florin Salam a fost audiat, marți seara, 16 ianuarie 2024, la Secția de Poliție nr. 1 din București, in dosarul in care este acuzat ca a batut o tanara de 23 de ani intr-o camera de hotel. Cantarețul de manele s-a prezentat in sala de judecata impreuna cu avocatul sau, dar nu numai. Cum se […] The post…

- Impresarul lui Florin Salam a oferit o prima reacție, dupa ce manelistul ar fi batut o tanara de 23 de ani in camera de hotel. Artistul nu mai este in Romania in momentul de fața. Ce a spus „reprezentantul” celebrului artiste despre cele intamplate. Cum a incercat sa il apere.