- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, un mire din Targoviște, Laurențiu Bițu, a facut acuzații grave la adresa lui Florin Salam. „Regele Manelelor” nu s-ar fi prezentat la nunta, deși a primit bani. Iata ce marturisiri au facut mirele și avocatul acestuia, Ciprian Iacob!

- Florin Salam este implicat intr-un scandal de proporții! Manelistul este acuzat ca ar fi luat bani pentru o nunta la care nu s-ar fi prezentat. Mirele este revoltat, dupa ce a platit suma de 9.000 euro pentru a-l avea pe ”regele manelelor” la cea mai importanta zi a vieții lui!

- Scandalul momentului din showbiz-ul romanesc, in care Florin Salam a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel, inca ține primele pagini ale publicațiilor de la noi. Rasturnare de situație…

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe și-a acuzat colegii din actuala conducere a USR pentru felul cum gestioneaza plecarea Elenei Lasconi din partid, și faptul ca spun ca vor merge inainte și fara ea, in timp ce președintele formațiunii, Catalin Drula, și alți membri cu care imparte aceiași viziune, rama

- Informații de ultim moment in scandalul in care este implicat Florin Salam. Manelistul ar fi ajuns din greșeala in aceeași camera de hotel cu dama de companie! Avocata artistului, Beatrice Comaniceanu, a facut declarații despre incidentul in care este implicat clientul ei.

- Liderul AUR, George Simion, a ajuns in Chiajna, la protestul transportatorilor și fermierilor. Polițiștii și jandarmii au facut un baraj pentru a-i prova pe manifestanți sa ajunga in Piața Victoriei. "Dați-le drumul, lasați-i sa mearga la protest. Rușine sa va fie!", a strigat George Simion…

- Daca pe Betty Stoian o știe deja toata lumea, soțul ei este mai puțin cunoscut in lumea mondena. Iata cine este Catalin Vișanescu, soțul fiicei lui Florin Salam, dar și cu ce se ocupa acesta. Fiica cantarețului și barbatul au impreuna un baiețel.

- Liviu Puștiu a facut o serie de declarații cel puțin neașteptate la adresa lui Florin Salam. Se pare ca artistul i-a declarat razboi „regelui manelelor”, dupa ce i-ar fi fi injurat pe copiii lui Liviu Puștiu.