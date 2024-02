Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Xtra night Show, Laurențiu Bițu și soția au venit cu noi acuzații impotriva lui Florin Salam, dupa ce manelistul a ajuns la Parchetul din Targoviște. Iata declarații exclusive facute de cei doi!

- Florin Salam a transmis un mesaj video dupa ce a plecat de la secția de poliție, acolo unde a fost condus de agenți dupa ce a fost luat de acasa cu mandat de aducere.Manelistul spune ca nu a fost pana acum la audieri pentru ca nu a fost citat la adresa corecta și nu-și mai amintește daca a cantat…

- Mihai Stoica a avut o reactie vehementa in scandalul declansat de derapajul rasist al lui Dorinel Munteanu. Oficialul FCSB-ului crede ca antrenorul Otelului a avut o exprimare nefericita. Mihai Stoica a amintit de declaratia lui Alexandru Albu, care a spus ca e de etnie roma si ca simte ca are o chimie…

- Saptamana aceasta, subiectul in care este implicat Laurențiu Bițu a facut foarte multa valva, dupa ce a fost pacalit de manelistul Florin Salam. Mirele care l-a sa aiba ca, pana acum, a primit foarte multe mesaje de incurajare, in urma declarațiilor facute

- Adriana Bahmuțeanu intervine in scandalul momentului! Vedeta, invitata in platoul Star Magazin, a vorbit despre cazul lui Florin Salam. Manelistul este acuzat de o tanara in varsta de 23 de ani ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel.