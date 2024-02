Cei trei barbati inculpati in cazul crimei care a avut loc in noaptea de 10 spre 11 februarie, la Hotel Belmont din zona montana Padina, raman in arest preventiv, a decis marți, 20 februarie, Curtea de Apel Ploiesti, transmite Agerpres.Agresorii au contestat decizia de arestare preventiva pronuntata de Tribunalul Dambovita, insa Curtea de Apel Ploiesti a respins ca nefondate contestatiile acestora.Crima a avut loc la Hotel Belmont din Padina, unde era o petrecere de Valentines Day, pe fondul unui conflict spontan. La petrecere, au fost prezenti și cantaretii Alex Velea, Antonia si Alina Eremia.…