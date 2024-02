”Of, viața mea!” Florin Salam, săltat de polițiști. Ce acuzații i se aduc Cantarețul Florin Salam a fost saltat, astazi, de polițiști cu mandat de aducere. Acesta a fost dus la audieri la Poliția din Targoviște intr-un dosar de inșelaciune. Potrivit presei locale din Dambovița, un barbat din județul Dambovița l-a reclamat pe Florin Salam la Poliție. Denunțatorul susține ca i-ar fi dat 5500 de euro lui Florin Salam ca sa-i cante la nunta, insa acesta nu s-a prezentat la eveniment și nici suma de bani nu i-a returnat-o. Florin Salam a fost citat de mai multe ori in acest dosar, dar nu s-a prezentat la poliție. Acum, el va fi audiat de anchetatori, impreuna cu avocatul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

