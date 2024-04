Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran nu se lasa și vrea sa iși creasca in pace fiica pe care o are impreuna cu Alex Dobrescu. Aseara, vedeta a trecut prin momente de panica, dupa ce s-a trezit ca fostul iubit a venit la evenimentul unde ea era prezenta. S-a lasat cu amenințari, iar maine are loc o noua confruntare.

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu sunt, din nou, protagoniștii unui scandal de proporții. Dupa ce in urma cu cateva zile și-au aruncat vorbe grele, vedeta și fostul iubit nu par ca vor ajunge curand la o ințelegere, din contra. Cristina Cioran a povestit ca a trecut prin momente de coșmar, asta dupa…

- Cristina Cioran a facut declarații explozive! Fosta prezentatoare TV a vorbit despre un subiect pe care il voia uitat! Tatal fetiței sale, Alex Dobrescu, ar fi avut probleme foarte mari cu legea in trecut din cauza traficului internațional de droguri. Iata cum ar fi reușit sa scape de pedepse.

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au desparțit cu mare scandal in 2022, cand erau la un pas sa se casatoreasca. De atunci au aparut mai multe probleme intre ei, iar acum s-au intalnit la tribunal, pentru o noua infațișsare a procesului. Vedetei nu i-a fost prelungit ordinul de restricție, iar din dosar…

- Surpriza pentru Alex Dobrescu! Fostul iubit al Cristinei Cioran s-a trezit cu sacii de haine in strada, dupa scandalul pe care l-a avut cu ea! Alex Dobrescu le-a verificat și a confirmat ca acestea ii aparțin! Sacii de haine nu au venit oricum, ci cu un bilet pe masura gestului!

- A reinceput scandalul dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran! Fostul iubit al vedetei a fost saltat de polițiști in urma cu o zi, iar acum a venit cu declarații incendiare despre ce s-a intamplat! Totul ar fi pornit de la o plangere a Cristinei Cioran!

- Alex Dobrescu a dezvaluit cand au inceput problemele intre el și Cristina Cioran. Din ce moment au intervenit neințelegerile intre ei. Ce a marturisit fostul partener al vedetei, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.