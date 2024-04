Stiri pe aceeasi tema

- A reinceput scandalul dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran! Fostul iubit al vedetei a fost saltat de polițiști in urma cu o zi, iar acum a venit cu declarații incendiare despre ce s-a intamplat! Totul ar fi pornit de la o plangere a Cristinei Cioran!

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.

- Alex Dobrescu a dezvaluit cand au inceput problemele intre el și Cristina Cioran. Din ce moment au intervenit neințelegerile intre ei. Ce a marturisit fostul partener al vedetei, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Alex Dobrescu a dezvaluit de ce a ales sa arunce in lacul Tei cenușa mamei sale. Fostul iubit al Cristinei Cioran a spus, de asemenea, și ce a facut cu averea primita de la parinții lui. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Alex Dobrescu s-a filmat in timp ce a aruncat cenușa mamei moarte in lacul Herastrau din Capitala! Imaginile incredibile postate de fostul iubit al Cristinei Cioran pe rețelele de socializare. Alaturi de cine a mers in celebrul parc din București.

- Fostul iubit al Cristinei Cioran nu trece prin cea mai buna perioada. Alex Dobrescu este in doliu, dupa ce mama lui a murit. Tot el a fost cel care a postat un mesaj emoționant in memoria femeii care i-a dat viața.

