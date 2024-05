Cristina Cioran (46 de ani), atac dur la adresa lui Alex Dobrescu (39 de ani), barbatul cu care are o fetița și cu care este la cuțite. Dupa ce recent, afaceristul ne declara ca vedeta ii trimite mesaje dulci și poze indecente cu ea, aceasta il desființeaza, prin cuvinte, pe barbatul cu care credea ca […] The post Cristina Cioran șterge pe jos cu Alex Dobrescu, dupa toate atacurile lansate la adresa sa: „Mi se pare un om…” first appeared on Suceava News Online .