Cristina Cioran a oferit, in exclusivitate pentru Spynews, un interviu emoționant, pe durata caruia a atins mai multe subiecte. Aflați, in continuare, cum a sarbatorit-o pe micuța Ema in ziua in care a implinit trei ani, dar și ce mesaj i-a transmis fostului iubit, Alex Dobrescu, dupa ce acesta și-a cerut scuze public, la Antena Stars.