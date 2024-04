Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au desparțit cu mare scandal in 2022, cand erau la un pas sa se casatoreasca. De atunci au aparut mai multe probleme intre ei, iar acum s-au intalnit la tribunal, pentru o noua infațișsare a procesului. Vedetei nu i-a fost prelungit ordinul de restricție, iar din dosar…

- Cristina Cioran spune adevarul despre presupusa avere pe care Alex Dobrescu ar fi primit-o de la mama lui. Vedeta a oferit mai multe declarații importante și cu privire la relație dintre fostul iubit și mama sa, iar problemele de sanatate ale femeii i-au modelat intreaga viața.

- Cristina Cioran a facut mai multe dezvaluiri despre comportamentul fostului ei iubit. A avut un comportament agresiv, chiar și de fața cu copilul și a incalcat ornul de protecție de mai multe ori. Vedeta afirma ca anturajele pe care le are l-au schimbat in mod radical.

- Surpriza pentru Alex Dobrescu! Fostul iubit al Cristinei Cioran s-a trezit cu sacii de haine in strada, dupa scandalul pe care l-a avut cu ea! Alex Dobrescu le-a verificat și a confirmat ca acestea ii aparțin! Sacii de haine nu au venit oricum, ci cu un bilet pe masura gestului!

- A reinceput scandalul dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran! Fostul iubit al vedetei a fost saltat de polițiști in urma cu o zi, iar acum a venit cu declarații incendiare despre ce s-a intamplat! Totul ar fi pornit de la o plangere a Cristinei Cioran!

- Alex Dobrescu a dezvaluit cand au inceput problemele intre el și Cristina Cioran. Din ce moment au intervenit neințelegerile intre ei. Ce a marturisit fostul partener al vedetei, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Din materialul probator administrat in cauza a reiesit ca, in luna martie 2024, barbatul cercetat ar fi introdus in tara din Spania, prin intermediul unei firmei de curierat, un colet ce continea peste 1 kilogram de canabis, destinat vanzarii. La data de 28 martie 2024, politisti Brigazii de Combatere…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000,…