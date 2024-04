Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Horațiu a facut marturisiri șocante, dupa ce Alex Dobrescu l-a agresat. Reporterul Xtra Night Show a trecut prin momente de panica. Iata ce a transmis acesta despre incident!

- Cristina Cioran a facut declarații explozive! Fosta prezentatoare TV a vorbit despre un subiect pe care il voia uitat! Tatal fetiței sale, Alex Dobrescu, ar fi avut probleme foarte mari cu legea in trecut din cauza traficului internațional de droguri. Iata cum ar fi reușit sa scape de pedepse.

- A reinceput scandalul dintre Alex Dobrescu și Cristina Cioran! Fostul iubit al vedetei a fost saltat de polițiști in urma cu o zi, iar acum a venit cu declarații incendiare despre ce s-a intamplat! Totul ar fi pornit de la o plangere a Cristinei Cioran!

- Mama lui Alex Dobrescu a murit la inceputul lunii aprilie. Fostul iubit al Cristinei Cioran este convins ca femeia care i-a dat viața este intr-un loc mai bun și a vrut sa ii respecte cea mai mare dorința, aceea de a fi incinerata.

- Alex Dobrescu a dezvaluit cand au inceput problemele intre el și Cristina Cioran. Din ce moment au intervenit neințelegerile intre ei. Ce a marturisit fostul partener al vedetei, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Culița Sterp este in Italia, acolo unde are de onorat cateva evenimente in mai multe orașe, dar a dat de probleme de cum a ajuns. Artistul spune ca s-a trezit ca mașina i-a fost sparta, iar de curand, a facut un apel la cei care i-au furat din autoturism sa ii dea inapoi lucrurile. Are de gand sa mearga…

- Scandalul dintre Isabela și Daniel Onoriu este departe de a se termina. Dupa ce a facut publice dovezile prin care demonstreaza ca a fost batuta cu bestialitate, inca soția fostului pilot se simte harțuita de fostul ei partener. Iata declarațiile oferite de Isabela Onoriu, in urma cu puțin timp, in…