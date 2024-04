Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran susține ca traiește un coșmar din cauza fostului iubit. Vedeta și Alex Dobrescu s-au intalnit astazi in instanța, asta dupa ce ea a solicitat prelungirea ordinului de protecție, solicitare care i-a fost respinsa acum cateva zile.

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu sunt, din nou, protagoniștii unui scandal de proporții. Dupa ce in urma cu cateva zile și-au aruncat vorbe grele, vedeta și fostul iubit nu par ca vor ajunge curand la o ințelegere, din contra. Cristina Cioran a povestit ca a trecut prin momente de coșmar, asta dupa…

- Cristina Cioran nu vrea sa iși faca o relație, dupa povestea pe care a trait-o alaturi de Alex Dobrescu, tatal fetiței sale. Vedeta nu se gandește sa iși refaca viața, dupa scandalul pe care l-a avut cu fostul ei partener. Ce a marturisit fosta prezentatoare TV, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Cristina Cioran a reacționat, dupa ce Alex Dobrescu a cerut sa o creasca singur pe fiica lui. Vedeta a rupt tacerea, la scurt timp dupa ce a cerut un ordin de protecție. Ce a marturisit fosta prezentatoare TV, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Cristina Cioran a fost prezenta și in aceasta seara in platoul Xtra Night Show. Actrița a facut noi dezvaluiri din relația cu Alex Dobrescu și clipele de coșmar prin care a trecut in perioada in care a trait o poveste de dragoste cu tatal fetiței ei.

- Cristina Cioran spune adevarul despre presupusa avere pe care Alex Dobrescu ar fi primit-o de la mama lui. Vedeta a oferit mai multe declarații importante și cu privire la relație dintre fostul iubit și mama sa, iar problemele de sanatate ale femeii i-au modelat intreaga viața.

- Cristina Cioran a facut mai multe dezvaluiri despre comportamentul fostului ei iubit. A avut un comportament agresiv, chiar și de fața cu copilul și a incalcat ornul de protecție de mai multe ori. Vedeta afirma ca anturajele pe care le are l-au schimbat in mod radical.