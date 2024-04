Cristina Cioran nu se lasa și vrea sa iși creasca in pace fiica pe care o are impreuna cu Alex Dobrescu. Aseara, vedeta a trecut prin momente de panica, dupa ce s-a trezit ca fostul iubit a venit la evenimentul unde ea era prezenta. S-a lasat cu amenințari, iar maine are loc o noua confruntare.