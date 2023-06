Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 11, din data de 19 iunie 2023, al emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au facut un show incendiar pe scena! Cei doi s-au transformat in Billy Idol și Miley Cyrus și au interpretat piesa "Rebel Yell".

- In aceasta seara la emisiune, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva. Jurații au avut mai multe comentarii dupa show-ul pe care cei doi artiști l-au facut. Iata in cine s-au transformat in aceasta ediție!

- In aceasta seara, in ediția cu numarul noua a emisiunii Te cunosc de undeva, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au facut un show incendiar. Cei doi concurenți s-au transformat in Gogol Bordello și au cantat „Pala Tute”. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au transformat in Lady Gaga și au interpretat piesa „Poker Face”. Cei doi au reușit sa impresioneze jurații, dupa ce au facut un adevarat show pe scena de la Te cunosc de undeva.

- Cea de-a șaptea ediție a venit cu surprize pentru concurenți, astfel ca cei care au adus un moment emoționant pe scena de la Te cunosc de undeva au fost nimeni alții decat Anca Țurcașiu și Jean Gavril. Cei doi s-au transformat in Anda Calugareanu si Toma Caragiu și au cantat "La piu bella coppia del…

- Anca Țurcașiu s-a sarutat la Te cunosc de undeva. Cantareața și Jean Gavril au facut show in ediția din aceasta seara a emisiunii. Cei doi s-au transformat in Maari 2 și au interpretat piesa "Rowdy Baby".

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au creat un moment de senzație pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 19, ediția din 22 aprilie 2023. Cei doi s-au transformat in Maari 2 și au creat un moment unic.

- Transformare incredibila in prima ediție a emisiunii Te cunosc de undeva! Anca Turcasiu si Jean Gavril au intrat in pielea personajelor Sarah Brightman și Antonio Banderas și au interpretat piesa ”The Phantom of The Opera”. Cum au reacționat jurații.