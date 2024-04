Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul sustine ca livrarea de rachete americane ATACMS Ucrainei nu va schimba nimic in desfașurarea razboiului, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va furniza Kievului astfel de rachete cu raza lunga de actiune. Primele ATACMS-uri au fost deja livrate in secret si folosite de armata ucraineana mai…

- Președintele SUA, Joe Biden, a vorbit pe 26 martie despre modul in care Ucraina ar putea fi protejata de „macelarul Putin”, intr-un discurs susținut in Carolina de Nord, in care a facut apel la alegatorii americani sa susțina ideea introducerii de taxe mai mari pentru cetațenii bogați, relateaza publicația…

- Presedintele american Joe Biden si-a aratat sprijinul pentru Ucraina, marti, primindu-i pe liderii polonezi, avertizand totodata asupra amenintarii ruse la adresa Europei de Est, transmite AFP, citat de AGERPRES. "Trebuie sa actionam inainte sa fie literalmente prea tarziu. Pentru ca, dupa cum isi…

- Donald Trump, la o intalnire cu premierul ungar Viktor Orban, i-a spus acestuia ca nu va aloca bani Ucrainei, daca va fi ales din nou președintele Statelor Unite. Despre intalnirea cu Trump a vorbit șeful guvernului maghiar, intr-un interviu acordat duminica postului de televiziune M1 TV. Potrivit acestuia,…

- Kremlinul a avertizat marti asupra caracterului inevitabil al unui conflict intre Rusia si alianța militara NATO condusa de SUA va fi inevitabil daca membrii europeni ai NATO vor trimite trupe sa lupte in Ucraina.

- Cei doi posibili candidați la președinția Americii, Donald Trump și Joe Biden, fac tot posibilul sa genereze teama pe mapamond. Ultima declarație retorica a fostului președinte Donald Trump a zguduit alianța militara preeminenta a Vestului. In cursul weekendului, el a afirmat ca ar incuraja Rusia sa…

- El a avertizat totodata ca un conflict intre aliații occidentali și Rusia ar putea dura zeci de ani, cu pierderi mari de ambele parți. Invazia Rusiei in Ucraina a aratat ca "pacea in Europa nu poate fi considerata ca fiind de la sine ințeleasa", a precizat acesta.Avertismentul vine inaintea unei reuniuni…

- Norvegia iși sporește prezența in Moldova, relateaza IPN cu referința la presa norvegiana, care in contextul deciziei țarii scandinave de a deschide o ambasada la Chișinau il citeaza ieri, 4 februarie, pe ministrul de externe Espen Barth Eide ca „razboiul Rusiei impotriva Ucrainei amenința securitatea…