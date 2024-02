Cei doi posibili candidați la președinția Americii, Donald Trump și Joe Biden, fac tot posibilul sa genereze teama pe mapamond. Ultima declarație retorica a fostului președinte Donald Trump a zguduit alianța militara preeminenta a Vestului. In cursul weekendului, el a afirmat ca ar incuraja Rusia sa atace aliații Statelor Unite din cadrul NATO in cazul in care aceștia nu investesc suficient in apararea naționala. Aceste remarci, impreuna cu comentariile separate despre incheierea ajutorului acordat de SUA țarilor straine, au „ declanșat noi cutremure in Washington și in țarile europene deja ingrijorate…