- Fostul presedinte american Donald Trump a fost condamnat luni de un judecator din New York la plata a 10.000 de dolari pe zi atat timp cat el refuza sa furnizeze documente contabile si fiscale in cadrul unei anchete de drept civil asupra grupului sau, informeaza AFP si Reuters. „Aceasta este o victorie…

- Dupa ce s-a plans cu privire la faptul ca a fost cenzurat in repetate randuri pe retelele de socializare, Elon Musk a decis sa preia controlul uneia dintre ele. Pe 4 aprilie a fost dezvaluit public faptul ca Elon a cumparat la jumatatea lunii martie 2022 o cota de 9.2% din Twitter. El devine astfel…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a ieșit din sala de plen a Parlamentului Romaniei in momentul in care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a inceput discursul ținut in fața senatorilor și deputaților romani. Ea acuza ca este o inregistrare, nu un discurs in direct. „S-au incalcat toate normele de drept…

- Marius Șumudica (51 de ani) este noul antrenor al echipei saudite Al-Shabab. Tehnicianul era liber de contrac din 7 februarie, cand s-a desparțit de Yeni Malatyaspor, din prima liga turca. “Este o placere sa revin! Al Shabab este o echipa care m-a facut sa ma simt respectat si iubit. Voi avea sansa…

- La miezul nopții, pe 14 martie, Rusia a blocat rețeaua de socializare Instagram. Decizia a fost luata de Roskomnadzor, serviciul federal rus de comunicații. Roskomnadzor a anunțat pe 11 martie ca accesul la Instagram va fi limitat de la ora 00:00, pe 14 martie, utilizatorii avand la dispoziție doua…

- E tanara, frumoasa, educata, plus deputat al Ucrainei. N-a facut, inainte, cine știe ce pregatire militara. A fost ocupata cu studiile și cu toate ale vieții. Dar, acum, ca Putin s-a pus din senin cu razboiul pe țara ei, Kira Rudik a pus mana pe arma, decisa, de altfel, ca o gramada de cetațeni ucraineni,…

- Povestea celor 13 polițiști de frontiera ucraineni care pazeau Insula Șerpilor, care au refuzat sa se predea unei nave de razboi rusești, au rezistat și au fost uciși in timpul unui bombardament, stirnește emoții, relateaza BBC. Inregistrarea audio a ultimelor cuvinte sfidatoare ale garzilor a devenit…

