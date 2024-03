Netflix: Producție cu Nadia Comăneci și Cristi Borcea, în topul celor mai vizionate filme! „Miami Bici 2”, filmul romanesc care a doborat recordurile de incasari in Romania anul trecut, debuteaza fulminant pe Netflix. Filmul se plaseaza pe prima poziție in topul celor mai vizionate filme ale saptamanii. Comedia, cu incasari de peste 3 milioane de dolari doar din bilete, a reușit sa surclaseze producții de talie internaționala. Printre acestea se numara și filmul „Barbie”, liderul box office-ului mondial in 2023. O distribuție de excepție Pe langa povestea sa captivanta și umorul caracteristic, succesul filmului „Miami Bici 2” se datoreaza și participarii unor nume sonore. Protagoniștii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

