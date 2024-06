Stiri pe aceeasi tema

- Alt moment dificil pentru Joe Biden. Presedintele SUA, aflat pe scena in timpul unei strangeri de fonduri din Los Angeles, a ramas la un moment dat incremenit ca o statuie. Fostul lider american Barack Obama i-a sarit in ajutor. L-a luat de mana pe Biden si l-a ghidat in afara scenei. VIDEO The post…

- Presedintele american Joe Biden a criticat Curtea Suprema a Statelor Unite pentru ca ”nu functioneaza bine”, la o stralucitoare strangere de fonduri organizata sambata la Los Angeles la care au participat fostul presedinte Barack Obama si celebritati de top de la Hollywood si la care a atras 28 de milioane…

- Presedintele american Joe Biden a acuzat joi seara miscarea islamista palestiniana Hamas ca este „principalul obstacol in aceasta etapa” pentru un acord privind un armistitiu cu Israelul si eliberarea ostaticilor, relateaza AFP. „Am inaintat o propunere aprobata de Consiliul de Securitate, de G7, de…

- Ministrul britanic de externe David Cameron a declarat joi ca Regatul Unit se afla intr-o situatie diferita de cea a Statelor Unite in ceea ce priveste posibilitatea incetarii vanzarilor de arme catre Israel, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. Presedintele american Joe Biden a avertizat miercuri,…

- Katie Hobbs, guvernatoarea democrata a Arizonei, a promulgat joi abrogarea legii care interzicea aproape toate avorturile si care data din 1864, pe care instanta suprema a acestui stat din sud-vestul Statelor Unite o considerase aplicabila la inceputul lui aprilie, noteaza AFP, citata de Agerpres.„Sunt…

- Comisia a votat pentru a finaliza o propunere avansata pentru prima data in octombrie, pentru a restabili regulile de internet deschis adoptate in 2015 si pentru a restabili autoritatea comisiei in banda larga. Presedintele FCC, Jessica Rosenworcel, a declarat ca agentia ”crede ca fiecare consumator…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a declarat intr-un interviu publicat duminica ca Siria a avut intalniri „din cand in cand” cu Washingtonul, in contextul in care tara incearca sa iasa din izolare, informeaza AFP. Statele Unite au fost printre primii care au intrerupt legaturile cu presedintele sirian…