Jacinda Ardern, fost premier al Noii Zeelande, s-a căsătorit Fostul premier al Noii Zeelande, Jacinda Ardern, s-a casatorit cu partenerul acesteia Clarke Gayford. Evenimentul a avut loc in cadrul unei mici ceremonii private in Insula de Nord. Cei doi intenționau sa faca acest pas inca din 2022, insa, restricțiile stricte i-au determinat sa amane marele eveniment. Discursul doamnei Ardern a durat cinci minute și a fost ținut in fața a zeci de invitați. Relația dintre cei doi a inceput in urma cu 10 ani, in urma acesteia, rezultand o fiica de numai cinci ani, Neve. Nunta a avut loc in Hawke’s Bay, la Craggy Range Winery, pe coasta de est a Insulei de Nord,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

