Dragoste în vremea AI: O artistă spaniolă își leagă destinul cu o hologramă Alicia Framis, o artista spaniola in varsta de 57 de ani, originara din Barcelona și stabilita la Rotterdam, Olanda, a anunțat ca va face un pas revoluționar in lumea artei și a relațiilor interpersonale. Intr-o ceremonie unica ce va avea loc in aceasta vara la Muzeul Depot Boijmans Van Beuningen din Rotterdam, Framis se va casatori cu AILex, o holograma alimentata de inteligența artificiala , creata pe baza profilurilor fostilor sai parteneri. Framis iși descrie „partenerul” ca pe o noua forma de partener, capabil sa-i indeplineasca nevoile emoționale, intr-un mod similar cu invațarea placuta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problemele locuitorilor din zona Cobadin – Fat Frumos – Ileana Cosanzeana au intrat in atenția primarului sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care face demersuri pentru a le rezolva. Prin intermediul unei postari pe Facebook, edilul anunța ca mai multe strazi din acea zona au fost asfaltate, iar…

- La mijlocul acestei saptamani, este posibil ca furtuna Isha, dezlanțuita in multe țari europene, sa soseasca și in țara noastra. Preventiv, din cauza vantului puternic, aeroportul Schiphol din Amsterdam a anulat 130 de zboruri de intrare și ieșire. Compania KLM a indicat ca a renunțat pentru luni la…

- Patru tinere din Olanda au creat un concept numit ,,biblioteca de haine” in speranța ca pot reduce impactul pe care industria textilelor il are asupra mediului inconjurator. Conform AFP, din ,,biblioteca de haine” se pot imprumuta tunici, rochii, bluze ori jachete. Aceasta se afla in Amsterdam și…

- O furtuna de puterea unui uragan se indreapta spre Romania! Pia, cum au botezat-o meteorlogii, va ajunge maine in tara noastra cu rafale de pana la 100 de kilometri pe ora, lapovita si ninsori. Vremea de iarna deja face probleme in mai multe regiuni. 14 judete au fost sub cod galben de ceata si ghetus,…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca a vorbit despre o posibila candidatura la prezidențiale. Oficialul a declarat in cadrul unei intervenții televizate ca daca partidul il va mai vrea, va candida la alegerile prezidențiale din 2024. Ulterior, Nicolae Ciuca a venit cu completari și a declarat ca „trebuie…

- Alicia Framis, o artista multidisciplinara din Barcelona, a demarat un proiect performativ pe care l-a numit „Cuplul Hibrid”. In aceasta lucrare, artistul imbina arta, tehnologia și emoțiile.

- Din 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen nu va mai fi pe ordinea de zi a Consiliului JAI. Anunțul a fost facut de Rareș Bogdan, care susține ca aceasta amanare este una strategica. Europarlamentarul PNL a explicat ca este nevoie de un vot pozitiv in parlamentul Olandei. Daca…